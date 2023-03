La Fabrique de la cité a dévoilé, vendredi 17 mars 2023, une note intitulée "Décarboner la mobilité : comment accélérer ?". Elle s’appuie notamment sur des enquêtes menées dans trois métropoles (Tours Val de Loire, Toulouse et Nice Côte d'Azur), qui mettent en lumière des "contradictions" entre les attentes et les usages des citoyens, ce qui "complique la tâche des élus locaux". Le document s’attache néanmoins à présenter quelques "expériences à succès pour inspirer de nouveaux modèles de transition", en France et à l’étranger, en se penchant sur les enjeux de gouvernance et de planification.