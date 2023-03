Saisi par France nature environnement, Sea Shepherd France et l’association Défense des milieux aquatiques, le Conseil d’État vient, lundi 20 mars 2023, d’ordonner au gouvernement de "prendre des mesures, dans un délai de six mois, pour limiter les captures accidentelles des petits cétacés par les activités de pêche dans le golfe de Gascogne". Il s’agit, en complément des dispositifs de dissuasion acoustique placés sur les navires, de fermer des zones de pêche "pour des périodes appropriées". Et de renforcer les données sur les captures annuelles. Une "victoire" saluée par les associations.