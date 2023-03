De meilleurs salaires que dans le monde académique, "mais sans rivaliser non plus avec le secteur bancaire" : pour le Crigen, le centre de R&D d’Engie notamment dédié au "gaz vert", le fait d’attirer les chercheurs dans le domaine de l’hydrogène ou de l’intelligence artificielle "reste un défi". C’est ce qu’explique à AEF info la directrice du centre, Adeline Duterque, lundi 20 mars 2023, en marge d’une visite du laboratoire installé à Stains et dont une part importante de l’activité est consacrée à l’hydrogène, une thématique portée par d’importants financements européens.