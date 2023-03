Sur la base de 50 entretiens conduits auprès d’élus, d’associations, de professionnels et de syndicats, la mission du Défenseur des droits aux Antilles rend public le 20 mars 2023 un rapport intitulé "Les services publics aux Antilles : garantir l’accès aux droits". Elle dresse un état des lieux dans différents domaines, dont l’accès à la santé et la prise en charge des personnes âgées, et formule des recommandations visant à renforcer l’effectivité de l’accès aux services publics dans ces domaines.