"Nous voulons franchir une étape supplémentaire dans notre participation à l’Europe, avec la création d’une cellule Europe mutualisée" avec le CNRS, l’Inserm et l’IRD, annonce à AEF info Philippe Delaporte, vice-président recherche d’Aix-Marseille université. Déposé à l’AAP ASDESR, ce projet vise à "augmenter le taux de succès aux AAP et élargir la base des unités qui déposent des projets", explique-t-il, lundi 27 mars 2023, en revenant sur le parcours européen d’AMU, "deuxième université française en matière de subventions" d’Horizon 2020". Le VP dresse aussi un bilan à mi-parcours d’Horizon Europe. "Le financement de la recherche exploratoire et le lien nécessaire entre recherche fondamentale et recherche appliquée ont régressé", regrette-t-il. Très impliquée dans la Mission européenne Océan, AMU demande "un effort de clarté dans la rédaction des programmes de travail" des Missions.