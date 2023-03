Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lance, le 20 mars 2023, la deuxième édition de l’appel à candidature associatif sur le thème de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de la promotion de l’égalité professionnelle et de la mixité des filières. Seules les associations étudiantes ou de personnels peuvent se porter candidates. Ces dernières ont jusqu’au 9 mai pour déposer leurs projets. Les résultats sont attendus avant l’été 2023 et le versement des subventions en septembre. La première édition a permis de financer 35 opérations, pour un montant total de 350 000 €. "Certaines thématiques fortes ont particulièrement émergé, telles que la formation et la sensibilisation des responsables associatifs ou encore la prévention des risques lors des événements festifs", se félicite le ministère.