À l’occasion des 100 ans de la RIVP, le journaliste et écrivain Jean-Michel Djian et l’écrivaine Aude de Tocqueville racontent, à travers le portrait de 20 gardiens d’immeubles HLM, les enjeux auxquels sont confrontés ces personnels de proximité. Lien social, vieillissement des locataires, intranquillité résidentielle… Aude de Tocqueville et Hannen Kebdani, gardienne depuis 12 ans, ont témoigné le 9 mars 2023 des mutations du métier de gardien, auxquelles la RIVP entend répondre, assure sa directrice générale, Christine Laconde.