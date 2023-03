Au sein même du département du Nord, le Centre d’études de la conjoncture immobilière note une "tendance à la démétropolisation" au bénéfice d’agglomérations situées hors du Scot de Lille. Ce dernier ne représente plus que 54 % des réservations de logements neufs à l’échelle régionale en 2022, contre 61 % en 2021. Si l’année 2022 a "confirmé la baisse du poids relatif de la métropole lilloise dans l’activité, c’est parce que les contraintes foncières et les prix poussent les opérateurs à travailler sur des territoires plus détendus", analyse Jean-Michel Sede, président du Cecim.