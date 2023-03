Au menu des brèves protection sociale pour la semaine du 20 au 24 mars 2023 :18 organisations signent une déclaration du Pacte progressiste fin de vie ;Objectif 4 000 maisons de santé d'ici fin 2027 avancé par François Braun ;Patients sans médecin traitant : MG France à François Braun de modifier son plan ; L'assurance maladie va contacter les patients ALD de plus de 17 ans sans médecin traitant début avril ; CNR : l'AD-PA veut "du concret" pour augmenter le temps passé auprès des personnes âgées ;La CSMF et Medaviz signent une charte pour une médecine novatrice et vertueuse ; La Confédération syndicale internationale appelle à financer la protection sociale dans le monde.