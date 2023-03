Neuf ans après la loi Alur, qui a affirmé un droit d’information des demandeurs HLM, près d’un guichet d’enregistrement sur deux ne répond pas aux questions préalables à une demande, selon une étude de la FAP et du Réseau national égalité logement, publiée en exclusivité sur AEF info le 21 mars. Et quand réponse il y a, celle-ci est, dans 23% des cas, différente selon que le mail provient d’une personne portant un nom à consonance française ou africaine. Un constat "inacceptable", réagit la DG de l’USH et présidente du GIP-SNE, Marianne Louis, qui propose de créer une certification.