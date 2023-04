Partie de l’Ensa Normandie début février 2023, la mobilisation d’étudiants alertant sur leurs conditions d’études s’est propagée à la quasi-totalité des écoles nationales d’architecture. En cause ? Des difficultés budgétaires mais aussi de personnels. "La situation est différente selon les écoles : certaines ont des problèmes d’investissement, d’autres de fonctionnement, mais presque toutes ont des problèmes RH", analyse pour AEF info François Brouat, président de l’association des directeurs des Ensa et directeur de l’Ensa de Paris Belleville. De son côté, le ministère de la Culture dit avoir déjà fait des efforts financiers, mais aussi en matière de RH et d’immobilier. AEF info a recueilli plusieurs témoignages de directeurs, d’étudiants et de personnels issus des Ensa de Rouen, Nantes, Nancy, Grenoble, Lille et de région parisienne.