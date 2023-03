Au deuxième trimestre 2022, 12 000 personnes ont adhéré au CSP (contrat de sécurisation professionnelle), dispositif destiné aux licenciés économiques des entreprises de moins de 1 000 salariés. L’Unédic constate que le profil des bénéficiaires et les secteurs dont ils sont originaires retrouvent leurs caractéristiques d’avant crise sanitaire. Les adhérents "se distinguent des autres allocataires ayant un droit ouvert à l’assurance chômage par le fait qu’ils soient plus âgés, une proportion de cadres plus élevée et originaires de secteurs d’activité différents".