L’IAE Nantes était fermé en fin de semaine dernière. Une assemblée générale, réunie le 16 mars 2023, a en effet voté l’arrêt des activités administratives et d’enseignement, "au regard de la situation critique de la composante et de la dégradation des conditions de travail et d’enseignement", évoquant "le surmenage", "le mal-être", "les arrêts de travail et démissions". Une nouvelle AG, lundi 20 mars, a décidé de la reprise des activités, "pour ne pas prendre les étudiants en otage". La faculté de droit, confrontée aux mêmes difficultés, avait déjà tiré la sonnette d’alarme en octobre dernier.