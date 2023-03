L’Agence Erasmus+ France indique, le 17 mars 2023, que les demandes de financement ont augmenté de 30 % entre 2021 et 2022, avec 468 M€ de projets déposés pour un budget de 288 M€. Trois quarts des demandes de bourses de mobilités ont été financées, dont 52 % pour l’enseignement supérieur. L’agence dispose d’un budget de 316 M€ pour l’appel à projets Erasmus+ 2023, dont le volet mobilité s’est clôturé fin février. D’après elle, "la demande de mobilités augmente de 30 % à nouveau et dépasse les 200 000 mobilités demandées". "Pour la première fois, l’enseignement supérieur représente moins de la moitié des demandes : 38 % des dossiers (contre 50 % en 2022) et 43 % des mobilités demandées (contre 56 % en 2022)", est-il précisé. Par ailleurs, pour accompagner la "montée en charge" du programme, dix postes ont été créés en 2022.