Une enquête publiée le 17 mars 2022 par le CIG Petite couronne pose la question des difficultés de recrutement au sein des collectivités territoriales des trois départements limitrophes à Paris. Malgré une forte augmentation des recrutements entre 2020 et 2021, surtout liée aux départs en retraite et à un turn-over important, l’enquête identifie une liste de neuf métiers "en tension", dont certains ne l’étaient pas auparavant. Et propose de revoir à la hausse les rémunérations et de développer l’apprentissage.