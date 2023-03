Le recrutement de talents et leur fidélisation sont en tête des sujets qui mobilisent les professionnels RH en 2022, selon le 6e baromètre RH de Payfit et des éditions Tissot, publié le 21 mars 2023. Plus spécifiquement, "les questions de pouvoir d’achat et de revalorisation des salaires s’invitent dans les chantiers prioritaires". Toutefois, 34 % des professionnels RH pointent un manque de moyens financiers pour mener à bien leurs missions, soit 10 points de plus par rapport à 2022. Côté salariés, la rémunération reste la deuxième priorité après la qualité de vie au travail.