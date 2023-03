Renforcer l’accès effectif des usagers aux différents services publics, améliorer la prise en charge en santé des personnes vulnérables et, plus globalement, adapter les modalités de réalisation du service public pour tenir compte des spécificités du territoire. Dans un rapport publié le 20 mars 2023 sur les services publics aux Antilles, la Défenseure des droits constate "de nombreuses défaillances" dans leur fonctionnement et formule plusieurs recommandations "pour garantir l’accès au droit".