La DGER, au ministère de l’Agriculture, prépare la transposition des nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants en place à l’Éducation nationale depuis 2022. Outre la modification de la place du concours, passant en M2, le projet de la DGER prévoit que les lauréats titulaires d’un master MEEF soient en responsabilité à 80 % et soient affectés en établissement. Les lauréats titulaires d’un autre master seront eux en responsabilité à 50 %. L’intersyndicale l’Élan commun dénonce cette réforme qui leur fait craindre "une fragilisation et une précarisation des stagiaires".