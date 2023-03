En 2020, "l’emploi scientifique en France accentue son dynamisme", avec "une hausse de 3,3 %, dont +3,8 % pour les chercheurs, titulaires et contractuels", souligne le Sies dans son rapport sur l’état de l’emploi scientifique en France, publié le 15 mars 2023. En outre, la France se classe au 6e rang mondial en termes de densité de chercheurs en 2019 et attire "plus de jeunes chercheurs étrangers que la moyenne de l’Europe ou de l’OCDE". Enfin, si "le nombre de doctorants inscrits en première année à la rentrée 2021 est stable par rapport à 2019, il est en baisse de 10 % par rapport à 2011".