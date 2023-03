Depuis le 1er mars 2023, le CHU de Montpellier a mis en place une prime de cooptation pour soutenir le recrutement sur les métiers d’infirmier diplômé d’État, infirmier de bloc opératoire et infirmier anesthésiste. Baptisée "Tous ambassadeurs du CHU !", cette expérimentation prévoit le versement d’une prime d’un montant de 600 € bruts et s’inscrit dans le plan d’attractivité et de fidélisation mis en place depuis 2022. Le CHU envisage 400 embauches d’infirmiers en 2023.