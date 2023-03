Pour inciter les jeunes à se diriger vers l’alternance dans les métiers de son périmètre, l’opérateur de compétences des services financiers et du conseil peut mettre en avant un taux d’insertion professionnelle élevé. D’après une enquête réalisée par Atlas fin 2022 et rendue publique le 16 mars 2023, 86 % des alternants interrogés étaient en emploi six mois après la fin de leur formation. L’insertion pour ces jeunes est durable puisque le taux passe à 87 % 24 mois après leur alternance. Les branches de l’assurance et de l’expertise comptable arrivent en tête des secteurs qui recrutent.