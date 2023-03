Au lendemain de l’adoption de la réforme des retraites, à la suite du rejet des deux motions de censure (lire sur AEF info), des universités et écoles sont de nouveau bloquées ou occupées, le 21 mars 2023. L’Alternative estime que "c’est au tour des étudiants de censurer le gouvernement" et appelle à bloquer les lieux d’études, mais aussi à participer à des blocages économiques. Une intersyndicale souligne de son côté le caractère "inédit" de la mobilisation dans l’ESR sur un sujet qui n’est pas sectoriel et appelle "à participer dès maintenant aux actions et manifestations unitaires prévues partout sur le territoire", avant la journée de grève du 23 mars.