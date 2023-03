La région Guadeloupe et l’ANR ont célébré, vendredi 10 mars 2023, à l’Université des Antilles, 10 ans de partenariat stratégique lors d’une journée d’échanges réunissant les communautés scientifiques du territoire et les acteurs locaux de la recherche. Au-delà du bilan et des apports de ce partenariat dans le lancement d’appels à projets de recherche, cette journée a "mis en lumière des projets de recherche financés dans le cadre des appels à projets de recherche au titre du PO-Feder FSE 2014-2020 ainsi que la place de la société civile et de la CSTI dans la recherche en Guadeloupe".