Une réduction "profonde, rapide et durable" des émissions de gaz à effet de serre : c’est ce à quoi appelle le Giec, dans la synthèse de son 6e rapport d’évaluation publiée ce lundi 20 mars. "Guide de survie" pour l’humanité selon l'ONU, le rapport observe que pour chaque fraction de degré supplémentaire, les risques associés augmentent et deviendront plus difficiles à gérer. Le groupe d'experts appelle au déploiement des renouvelables, montrant que les émissions liées aux infrastructures énergétiques fossiles existantes dépassent le budget carbone restant compatible avec l’objectif 1,5°C.