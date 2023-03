Le conseil d’administration de la CGE, réuni le 14 mars 2023, a validé l’adhésion de deux nouveaux membres au sein du collège "écoles", à savoir l’Ensibs (École nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne Sud) et l’ENSP (École nationale supérieure de la Police). La CGE regroupe dorénavant "237 écoles publiques (64 %) ou privées (36 %), de toutes tailles, de tous statuts et de toutes spécialités : écoles de management, d’ingénieur, d’agriculture, d’architecture, d’art et de design, vétérinaires, etc." et "s’affirme ainsi comme une composante essentielle de la pluralité du système d’enseignement supérieur français", écrit-elle.