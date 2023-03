Olivier Gantois, président de l’Ufip énergies et mobilités, revient, dans un entretien accordé à AEF info, sur les demandes du secteur pétrolier en vue de la PPE. Alors que les pouvoirs publics misent sur l’électrification des véhicules individuels, l’ancien de Shell plaide pour le développement de carburants bas carbone dans les transports routiers. "Il faut actionner tous les leviers, sans quoi, on continuera à brûler des fossiles", plaide-t-il. Il remarque en outre que la France est très loin de respecter son objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles : "La PPE dit qu’il faut une baisse de 5 % par an. Aujourd’hui, nous sommes à 1 %." Et appelle les pouvoirs publics à mettre en place des "plans concrets" tout en alertant : "La solution consistant à fermer le robinet du pétrole ne marchera pas, cela aboutira aux gilets jaunes multipliés par dix !"