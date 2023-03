L'Unocam signe les conventions nationales entre l'Uncam et les opticiens et les audioprothésistes

L’Unocam annonce ce 19 mai 2021 être signataire des conventions nationales signées entre l’Uncam et les représentants des opticiens d’une part (lire sur AEF info), et ceux des audioprothésistes d’autre part (lire sur AEF info) - deux domaines où les organismes complémentaires sont financeurs majoritaires. Dans deux délibérations adoptées à l’unanimité le 12 mai elle indique que ces nouveaux textes "posent les bases d’un cadre conventionnel rénové entre l’assurance maladie obligatoire et ces professions, dans le contexte du déploiement de la réforme du 100 % santé". Et ce "dans le respect des dispositions juridiques fixées pour les conventions de la liste des produits et prestations". Elle rappelle à cette occasion que les complémentaires santé mettent à disposition des audioprothésistes et des opticiens "des dispositifs facilitant la gestion du tiers payant dans l’intérêt des assurés".