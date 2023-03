Nantes déploiera 88 caméras supplémentaires d’ici à la fin de l’année. C’est ce qu’a annoncé la maire PS de la ville, Johanna Rolland, jeudi 16 mars 2023. Ces systèmes de vidéosurveillance viendront s’ajouter aux 162 déjà existants. Ces caméras seront notamment installées "dans le cadre de la sécurisation des grands événements sportifs en 2023 et 2024", à savoir, la coupe du monde de rugby et les JOP. Le coût de cet investissement est évalué à 2,8 millions d’euros, dont la moitié "est prise en charge par Nantes métropole" et le reste par l’État.