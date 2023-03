Objectifs, formalisation, calendriers… Deux projets de circulaires qu’AEF s’est procurés précisent comment se déploieront la première vague des COMP et les dialogues de performance – qui concerneront les établissements qui ne sont pas encore engagés dans ces nouveaux contrats – pour l’année 2023. Il est précisé que "le haut niveau d’exigence des objectifs fixés et l’importance des moyens d’origine diverse qui en découle imposent aux bénéficiaires des COMP de présenter des garanties solides en matière de capacité de pilotage stratégique". Un 3e projet de circulaire souligne le "rôle déterminant des recteurs" dans le recueil et les bilans des établissements qui expérimenteront les COMP.