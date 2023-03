Le groupe Malakoff Humanis a annoncé le 16 mars 2023 une évolution dans sa gouvernance avec l’arrivée de deux nouveaux directeurs généraux. Véronique Amram devient DGA en charge des opérations d’assurance et des relations clients, tandis que Pierre-Jean Besombes devient DGA en charge des finances et du pilotage de la performance globale. Précédemment chargée du pilotage de l’activité retraite complémentaire et action sociale du groupe, Véronique Amram, diplômée de Centrale Lyon et d’HEC, s’occupe donc désormais de l’ensemble des opérations assurantielles, tant pour les contrats santé que prévoyance.