Refonte des instances, création d’un comité d’éthique, d’un déontologue et d’un médiateur… Deux ans et demi après leur arrivée au directoire de la FMSH, Hélène Velasco-Graciet, Flore Gubert et Pascal Buleon reviennent sur le "travail de fourmi" qu’ils ont conduit pour "apaiser le climat social" de l’institution, dans une interview à AEF info en avril 2023. "Pour autant, nous n’avons pas fait que de l’intendance et n’avons pas laissé de côté l’ambition intellectuelle et les projets scientifiques de la fondation", assure Pascal Buleon, qui souligne que le "trio-directoire" a "aussi ramené la FMSH dans un partenariat très serré avec beaucoup d’établissements d’ESR, depuis le campus Condorcet jusqu’à des liens à construire dans la francophonie". Ils évoquent également la refonte des statuts de la FMSH, qui doit aboutir d’ici la fin 2023, ainsi que la levée de fonds lancée il y a quelques mois.