Selon les résultats publiés vendredi 17 mars 2023 par l’agence Erasmus+ France, 27 230 dossiers de mobilités dans le champ de l’enseignement et de la formation professionnels ont été financés en 2022, soit 21 % de la totalité des projets pris en charge (136 135), et 2 020 dans celui de l’éducation des adultes (2 %). Les demandes de demandes financières ont augmenté de 30 %. "D’après une première analyse des dossiers déjà reçus pour 2023, on constate que la demande de mobilité augmente de 30 % à nouveau et dépasse les 200 000 mobilités demandées" tous publics confondus, précise l’agence.