Pour faciliter le recrutement des agents de la petite enfance, métiers "en tension", le Conseil de Paris a adopté jeudi 16 mars 2023 un projet délibération visant à diversifier les modes de recrutement de ces fonctionnaires en ouvrant ces emplois aux titulaires du CAP "accompagnant éducatif à la petite enfance" (AEPE). La ville abroge ainsi le statut particulier du corps des ATEPE (agents techniques de la petite enfance) et lui substitue un nouveau corps de catégorie C constitué de trois grades et de deux spécialités distinctes, "logistique de la petite enfance" et "accueil des jeunes enfants". Les recrues auront également accès à une formation continue par le biais de bourses, dotées d’un budget de 750 000 euros, permettant d’évoluer en auxiliaire de puériculture, corps de catégorie B.