Le Giec a publié ce 20 mars la synthèse de son sixième rapport d’évaluation (lire sur AEF info), un "ultimatum" face auquel les Nations unies répondent en proposant un nouveau plan d’accélération de l’action climatique. Objectif : que les pays développés s’engagent pour la neutralité carbone en 2040 et que les pays en développement la visent en 2050, soit 10 à 20 ans d’avance sur les objectifs généralement affichés. Les appels se multiplient pour que de nouveaux plans climat (NDC) aux objectifs plus ambitieux soient présentés avant la COP 28 de Dubaï et le premier bilan mondial prévu par l’accord de Paris.