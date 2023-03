EDF s’est voulu rassurant en présentant, jeudi 16 mars 2023, son nouveau plan de contrôles du phénomène de corrosion sous contrainte, prenant en compte le "défaut significatif" découvert à proximité d’une soudure de Penly 1. S’il était validé par l’ASN, ce plan ne remettrait pas en cause l’estimation de production nucléaire pour 2023, car l’ensemble des contrôles et réparations pourraient être contenus dans le planning d’arrêt pour maintenance et rechargement en combustibles déjà décidé par l’électricien.