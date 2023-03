Un arrêté du 9 mars 2023 précise les modalités encadrant le traitement automatisé des données sur la plateforme "Mon Master". En plus de détailler des données concernées, ainsi que les personnes habilitées à y avoir accès, il précise combien de temps elles pourront être conservées. Ainsi, les données relatives aux candidats "sont conservées en base active pour une durée maximale d’un an. À l’issue de ce délai, elles sont conservées en base d’archivage intermédiaire pour une durée de six mois à des fins de pilotage". Le "droit d’opposition" prévu dans le RGPD ne s’applique pas.