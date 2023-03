Alors que la troisième vague des PEPR exploratoires (programmes et équipements prioritaires de recherche) est en cours, avec six projets soumis au jury, AEF info fait le point sur les 43 PEPR d’ores et déjà retenus par l’État. Ces derniers se sont vus allouer 2,35 Md€ sur les 3 Md€ prévus par France 2030 pour l’ensemble. Montants individuels, établissements porteurs, thématiques : voici le détail des 26 PEPR adossés à une "stratégie nationale d’accélération" de filières industrielles, et des 17 PEPR exploratoires, axés sur une recherche plus fondamentale.