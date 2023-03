France Universités accueille "positivement" la mise en place des premiers COMP, annoncée le 17 mars 2023 par Sylvie Retailleau, signe que les universités sont considérées comme autonomes, estime Dean Lewis, VP de la conférence. Il salue "le suivi annuel allégé" et l’expérimentation par la 1re vague. De son côté, Thierry Coulhon assure que les évolutions que le HCERES a entreprises sont "alignées" et qu’il "peut avoir une plus-value à tous les stades du processus contractuel". Tous les deux notent avec satisfaction l’articulation prévue entre contrat quinquennal et COMP et jugent les moyens prévus non négligeables.