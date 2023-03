Occitanie : une websérie veut sensibiliser les scolaires et collégiens à la sécurité des déplacements en bus

L’opérateur Transdev Occitanie diffuse à compter du 12 mai 2022, une websérie de huit épisodes sur les huit principales règles de vigilance à bord d’un car, annonce la compagnie, le 9 mai. L’objectif est de sensibiliser les scolaires et les collégiens à la sécurité lors de leurs déplacements en bus. Ces huit épisodes d’une minute chacun seront diffusés dans les écoles et les collèges via les ENT (Pronote et École directe, notamment) et utilisés lors des journées de sensibilisation dans les écoles élémentaires. Cet outil pédagogique sera également mis à disposition des sites web des opérateurs des mobilités des réseaux gérés par Transdev Occitanie. Le groupe dessert plus de 1 200 communes de la région et assure plus de 100 millions de voyages par an.