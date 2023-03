Orange SA a signé avec la CFDT, la CFE-CGC et FO le 16 mars 2023 un accord à la suite de la négociation annuelle obligatoire commencée en janvier, apprend AEF info. Cet accord majoritaire, qui s’applique aux 63 600 d’Orange SA, prévoit des hausses de salaire collectives et individuelles de 5,75 % pour les non-cadres et de 4,1 % pour les cadres. Il s’agit du premier accord salarial majoritaire depuis 2019.