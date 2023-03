Nomination. Lorna Farre, ingénieure cadre supérieur en cheffe des administrations parisiennes, est nommée experte de haut niveau (groupe III), auprès du secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, à compter du 1er avril 2023, pour une durée de trois ans, avec une période probatoire de six mois. Elle exercera les fonctions...