L’Alternative, l’Unef et la Fage dénoncent le recours à l’article 49.3 de la Constitution pour faire passer la réforme des retraites et appellent à la journée de grève du 23 mars prochain. L’Alternative estime que "l’heure est à la radicalité" et invite les étudiants à poursuivre les blocages d’établissements mais aussi à "bloquer les axes routiers, les gares, les ports et aéroports à proximité pour soutenir les travailleurs". Le syndicat étudiant recense 16 blocages d’universités ou écoles et 22 occupations, ce vendredi 17 mars 2023.