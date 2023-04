Sur trois ans, 422 habitants des quartiers du Neuhof et de la Meinau de Strasbourg ont été repérés puis accompagnés dans le cadre du projet "Focale" (lauréat de l'AAP "PIC 100 % Inclusion"), 80 % ayant une solution à la fin de leur parcours, a fait savoir la maison de l’emploi de Strasbourg lors d’un événement de clôture mi-mars 2023. L’objectif initial fixé à 400 personnes a été dépassé. Dans un entretien accordé à AEF info, sa coordinatrice Liane Desseigne précise les principaux leviers de remobilisation utilisés, notamment la démarche d'"aller-vers" et l’inclusion en entreprise dès le début du parcours, avec l’objectif de révéler et valoriser les compétences des participants (qui étaient, pour moitié, "hors radars" du SPE). À l’issue de cette expérimentation, plusieurs méthodes devraient "essaimer" : référents de proximité, activités rémunérées pour les jeunes, outils numériques, etc.