La décision du gouvernement d’engager sa responsabilité pour faire adopter sa réforme des retraites a relancé la mobilisation de l’intersyndicale. Alors que des rassemblements spontanés se sont multipliés dans l’après-midi jeudi 16 mars 2023, l’intersyndicale au grand complet s’est une nouvelle fois réunie, en fin de journée. Les treize organisations syndicales et de jeunesse appellent "à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grèves et manifestations le jeudi 23 mars prochain".