Valérie Pécresse, présidente (LR) de la région Île-de-France, a annoncé lors d’un déplacement au Campus cyber, jeudi 16 mars 2023, le déploiement d’un "pack cybersécurité" dédié aux PME à compter de juillet. Ce "pack" est composé d’un chèque "diag cyber" de 5 000 euros, destiné à financer "la réalisation de diagnostics et la formalisation de plan d’actions associées", et d’un chèque "investissement cyber" de 10 000 euros "conditionné à la réalisation d’un diagnostic cybersécurité et destiné à soutenir les dépenses en investissements". Il représente un budget de "près de 6 millions d’euros" pour la région, qui a par ailleurs lancé un "observatoire" de la cybersécurité des communes (lire sur AEF info). Le Csirt Île-de-France, aussi appelé "cybercaserne" par l’élue, sera en outre "totalement opérationnel fin 2023" pour aider PME, ETI, collectivités, établissements publics et associations (lire sur AEF info).