Plus de huit Français sur dix (82 %) jugent négativement le recours par le gouvernement au 49-3 pour faire adopter sans vote de l’Assemblée nationale le PLFRSS pour 2023 portant la réforme des retraites, selon un sondage Flash réalisé le 16 mars pour AEF info et RTL par Harris interactive. Ils sont à peine moins nombreux (71 %) à juger que le gouvernement devrait démissionner. Et 65 % souhaitent que la mobilisation se poursuive, même après l’adoption du texte. L’intersyndicale appelle à des rassemblements syndicaux ce week-end et à une nouvelle journée de grèves et manifestations le 23 mars.