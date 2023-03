L’Agence du numérique des forces de sécurité intérieure est en passe d’être créée. L’arrêté portant création de ce service à compétence nationale, présenté en CSA ministériel, a reçu un avis positif. Cette agence doit pallier le manque de "convergence" des systèmes d’information et de communication de la police et de la gendarmerie. Préfigurée par le général Frédéric Aubanel, chef du STSI2, elle sera dirigée par un gendarme. Ses orientations seront définies sous la coprésidence des DGPN et DGGN.