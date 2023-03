Le gouvernement et le président du comité stratégique de filière Infrastructures numériques ont signé jeudi 16 mars le nouveau contrat stratégique pour 2023-2025, qui doit permettre de "consolider et d’accentuer les progrès déjà constatés" dans le domaine. Six "projets structurants" sont définis, parmi lesquels "le développement de l’industrie des territoires connectés au service des collectivités et des usagers", avec une mission pour la "planification concertée" de ces territoires confiée à Valérie Nouvel et Carlos Moreno, ou encore le verdissement des infrastructures numériques.