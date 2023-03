"Le discours voulant toujours plus de moyens ne tient pas : il y a toujours plus de difficultés au sein du système scolaire. Il faut donc une rupture", considère le sénateur Max Brisson ( LR, Pyrénées-Atlantiques) (1). Dans une interview accordée à AEF info le 16 mars 2023, il détaille la proposition de loi sur l’école qu’il a déposée et qui sera examinée au Sénat le 11 avril. Le texte vise notamment à donner plus d’autonomie aux écoles et établissements scolaires via des contrats passés avec le recteur, à donner une autorité hiérarchique au directeur d’école, à créer des "contrats de mission", à séparer la formation des professeurs des écoles de ceux du 2nd degré, ou encore à créer un "service public du soutien scolaire". Max Brisson, qui veut "rompre avec le jacobinisme", propose aussi des mesures pour les écoles rurales et sur les tenues vestimentaires.