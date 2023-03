Contre l’augmentation des coûts des nouvelles normes pour les collectivités, le Sénat et le gouvernement, représentés par Gérard Larcher, président du Sénat, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ont signé ce jeudi 16 mars à l’issue des États généraux de la simplification une charte pour "améliorer la qualité des normes". Celle-ci veut "donner de la visibilité sur le calendrier et sur les projets de texte", par une présentation régulière des évolutions normatives au Sénat et une limitation du recours aux procédures d’urgence et aux saisines du CNEN. L’objectif est aussi de "mieux contrôler les textes territoriaux", notamment avec "une fonction transversale de veille et d’alerte sur les textes ayant un impact sur les collectivités territoriales" et de "mieux légiférer", en favorisant les "expérimentations législatives locales".